Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Diebstahl von 2 Katalysatoren

Völklingen (ots)

Völklingen-Fürstenhausen. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es in der Straße An der Marienkirche auf dem dortigen Parkplatz zum Diebstahl eines Katalysators. Bei einem weißen VW Polo einer 51-Jährigen wurde der Katalysator mitsamt dem mittleren Abgasrohr von einem unbekannten Täter demontiert und im Anschluss entwendet. Aufgefallen war der Umstand, als die 51-Jährige am Dienstagmorgen zur Arbeit fahren wollte und durch das überlaute Motorgeräusch auf die Situation aufmerksam wurde. Ein weiterer Diebstahl eines Katalysators ereignete sich in der gleichen Nacht in Völklingen in der Kühlweinstraße in Höhe des Anwesens Nr. 43. Auch hier wurde der Katalysator eines grünen VW Polo entwendet. Eine Zeugin hatte gegen 01:30 Uhr entsprechende Geräusche wahrgenommen, diesen aber keine weitere Bedeutung beigemessen. Es ist davon auszugehen, dass ein Tatzusammenhang zu dem Diebstahl in Fürstenhausen besteht. Zwei Strafverfahren gegen unbekannt wurde eingeleitet. Hinweise erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

