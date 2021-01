Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfallflucht

Völklingen (ots)

Völklingen. Am Dienstagvormittag, gegen 10:30 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall im Nordring mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer kam aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit mit seinem weißen BMW X1 von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer geparkten grauen Mercedes B-Klasse die hierdurch auf einen ebenfalls geparkten weißen Toyota C-HR geschoben wurde. Der Toyota wurde durch die Wucht des Aufpralles über ein Verkehrsschild und gegen einen Stromkasten geschoben. An allen drei Fahrzeugen entstand erheblicher Schaden, ebenso an dem Verkehrsschild und dem Stromkasten. Der Unfallverursacher und sein Beifharer flüchteten nach der Kollision zu Fuß in Richtung Behringstraße. Nach Angaben von Zeugen soll es sich bei den beiden Insassen um zwei männliche Personen im Alter von 16-20 Jahren gehandelt haben. Weitere Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Völklingen unter der Telefonnummer 06898/202-0 zu melden.

