Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Diebstahl eines Anhänger

Völklingen - Ludweiler (ots)

Am Abend des 18.01.2021 kam es in Ludweiler, in der Zeit von ca. 20:05 - 20:15 Uhr, zum Diebstahl eines Anhängers, 750 kg, mit Hochplane mit der Aufschrift "Globus Baumarkt". Dieser stand am Fahrbahnrand in der Lauterbacher Straße geparkt und war mit einer Deichsel am Schloss gesichert. Vermutlich wurde der Anhänger samt Schloss in einen Transporter geladen, der sich in unbekannte Richtung entfernte.

Wer Hinweise zum Diebstahl des Anhängers geben kann, wende sich bitte an die Polizeiinspektion Völklingen unter 06898/2020.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Völklingen

VK- DGL

Cloosstraße 14-16

66333 Völklingen

Telefon: 06898/2020

E-Mail: pi-voelklingen@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell