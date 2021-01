Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Sachbeschädigung durch Feuer an Angelweiher in Völklingen

Völklingen (ots)

Völklingen - Luisenthal. Am späten Samstagabend gegen 23:00 Uhr wurde die Polizeiinspektion Völklingen über einen Brand auf dem Gelände des Angelsportverein Luisenthal in der Rotstaystraße in Kenntnis gesetzt. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass an einem Unterstand mehrere Biertischgarnituren auf einem Grill in Brand gesetzt wurden. Zudem wurden durch das Feuer mehrere Plastikstühle und zwei Kühlschränke beschädigt. Der Brand wurde durch die Feuerwehr abgelöscht. Zeugen beobachteten, wie zwei männliche Jugendliche von der Tatörtlichkeit flüchteten. Hinweise zur Tat oder zu den Tätern können bei der Polizeiinspektion Völklingen unter der Telefonnummer 06898-2020 oder jeder anderen Polizeidienststelle gegeben werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell