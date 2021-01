Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Fahren ohne Fahrerlaubnis

BAB 8 Rastplatz Kutzhof (ots)

Im Rahmen einer Kontrolle der Bundespolizei wurde am 15.01.2021 ein 38-jähriger Mann aus Heusweiler auf dem Rastplatz Kutzhof angetroffen und kontrolliert. In der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer keine Fahrerlaubnis besaß und zudem das nicht ihm gehörende Fahrzeug unbefugt in Gebrauch genommen hatte. Entsprechende Strafanzeigen wurden gefertigt. Die Weiterfahrt durfte der Beschuldigte als Beifahrer fortsetzen.

