Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfallflucht an parkendem Pkw

Großrosseln (ots)

Im Zeitraum vom 14.01.2021, 23:00 Uhr bis 15.01.2021, 09:30 Uhr kam es in der Gensbacher Straße in Großrosseln zu einem Unfall, bei dem ein geparkter weißer Seat an der Fahrzeugfront beschädigt wurde. Der unbekannte Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei sucht Unfallzeugen, die Angaben zum flüchtigen Fahrzeug oder dem Fahrzeugführer machen können.

