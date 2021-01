Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Sachbeschädigung durch Graffiti

Völklingen-Luisenthal (ots)

Zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti kam es in dem Zeitraum von Samstagabend bis Montagmorgen in der Straße des 13. Januar. Ein bislang unbekannter Täter brachte insgesamt 5 sogenannte Tags mit grüner Sprühfarbe an der rechten Gebäudefront des Anwesens Nr. 302 an. Es handelte sich dabei um ca. 30x50 cm große Farbschmierereien. Ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer: 06898 2020.

