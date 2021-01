Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Graffiti an Omnisbus

VölklingenVölklingen (ots)

Zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti kam es am Sonntagmorgen an einem auf dem Parkstreifen rechts des Zubringers vom Verteilerkreis Amtsgericht in Richtung Verteilerkreis Heidstock abgestellten Omnibus. Die gesamte zur Fahrbahn hin abgewandten Fahrzeugseite wurde großflächig mit verschiedenen Tags besprüht. Ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet. Hinweise zu dem Täter erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer: 06898 2020.

