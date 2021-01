Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: versuchter Diebstahl eines Anhängers

Großrosseln-EmmersweilerGroßrosseln-Emmersweiler (ots)

Am 09.01., gegen 23:05 Uhr wird in der Gensbacher Straße versucht, ein Anhänger aus einer Einfahrt zu entwenden. Dabei versuchen die unbekannten Täter zunächst den Anhänger in Richtung Straße zu schieben, um ihn dort an ein Zugfahrzeug anzuhängen. Aufgrund von Sicherungen lassen sie auf Höhe des Gehweges von der weiteren Tatausführung ab und entfernen sich in Richtung Landesgrenze zu Frankreich. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Völklingen unter der Tel: 06898/2020

