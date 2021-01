Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Diebstahl von Katalysatoren

Völklingen-WehrdenVölklingen-Wehrden (ots)

In der Zeit vom 23.12.2020, 18:00 Uhr bis zum 04.01.2021, 09:00 Uhr, ereigneten sich in der Ludweilerstraße in Völklingen Diebstahlsdelikte bei einer Autovermietung. Dabei wurden an insgesamt fünf Fahrzeugen von unbekannten Tätern jeweils die Katalysatoren abgeschnitten und entwendet. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Völklingen unter der Tel: 06898/2020

