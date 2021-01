Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Taschendiebstahl

Völklingen-LuisenthalVölklingen-Luisenthal (ots)

Am 09.01., gegen 10:00 Uhr, erscheint die 78-jährige, weibliche Geschädigte auf hiesiger Dienststelle und zeigt einen Taschendiebstahl zu ihrem Nachteil an. Sie sei am gestrigen Tag, zwischen 10:00 Uhr und 11:00 Uhr im Lidl-Markt in Luisenthal einkaufen gewesen, als sie an der Kasse das Fehlen ihres Geldbeutels bemerkt habe. Hinweise zu dem Täter liegen nicht vor. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Völklingen unter der Tel: 06898/2020

