Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Trunkenheit im Verkehr

Heusweiler-HolzHeusweiler-Holz (ots)

Am 09.01.2021, gegen 01:20 Uhr, wurde ein Kdo. hiesiger Dienststelle in der Alleestraße in Heusweiler auf einen silbernen Ford Fiesta mit SB-Kreiskennzeichen aufmerksam, der nach Sichtung des Streifenwagen mit überhöhter Geschwindigkeit flüchtete. Im Rahmen der Fahndung konnte der Pkw geparkt in der Straße "Glück-auf-Weg" festgestellt werden. Durch Zeugen konnte in Erfahrung gebracht werden, dass zuvor zwei männliche Personen fußläufig in Richtung der Saarstraße geflüchtet seien. Im Rahmen der Fahndung und erneuter Überprüfung des geparkten Pkw konnte sodann festgestellt werden, dass der Pkw umgeparkt wurde und sich zwei Personen im Fahrzeug aufhielten. Der 19-jährige, männliche Fahrer aus Heusweiler stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und der 18-jährige, männliche Beifahrer aus Heusweiler konnte zunächst erneut fußläufig flüchten, jedoch kurz darauf von einem weiteren Kdo. hiesiger Dienststelle festgestellt werden. Bei ihm konnte zudem Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt werden. auf hiesiger Dienststelle wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

