Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Diebstahl eines PKW-Anhängers

Völklingen-LudweilerVölklingen-Ludweiler (ots)

Zu einem erneuten Diebstahl eines PKW-Anhängers kam es am Mittwochabend gegen 20:00 Uhr in der Karlsbrunner Straße. Ein vor dem Anwesen Nr. 59 abgestellter Anhänger der Marke "TPV Prikolice" wurde von einem bislang unbekannten Täter entwendet. An dem Hänger war eine weiße Hochplane mit der Aufschrift "Globus Baumarkt" montiert. Ein in der Nachbarschaft wohnender Zeuge konnte noch beobachten, wie der Anhänger von einem hellen Peugeot 205 gezogen in Richtung Werbelner Straße entfernt wurde. Auffallend war das laute Motorgeräusch des Peugeot, mutmaßlich aufgrund eines Defektes der Abgasanlage. Hinweise zu dem Diebstahl erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

