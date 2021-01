Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Einbruch in Edeka-Markt

Püttlingen-KöllerbachPüttlingen-Köllerbach (ots)

Am Freitagmorgen gegen 03:15 Uhr kam es in der Fresagrandinariastraße im dortigen Edeka-Markt zu einem Einbruchsdiebstahl. Ein bislang unbekannter Täter nahm aus dem Baustellenbereich einen Pflasterstein auf und warf damit die doppelt verglaste Scheibe im Eingangsbereich des Marktes ein. Im Anschluss begab er sich über das entstandene Loch in den Innenraum des Marktes und entwendete eine bislang unbekannte Menge an Tabakwaren. Danach flüchtete der Täter fußläufig in Richtung Püttlingen. Hinweise zu dem Einbruch erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

