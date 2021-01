Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Graffiti an mehreren Garagen

Völklingen-HeidstockVölklingen-Heidstock (ots)

Zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti kam es im Zeitraum von Dienstagabend bis Mittwochnachmittag in der Gerhardstraße. In Höhe des Anwesens Nr. 164 wurden an mehreren Garagen Farbschmierereien mit schwarzer Farbe aufgetragen. Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

