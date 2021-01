Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: 38-Jährige fuhr unter Drogenbeeinflussung einen PKW

HeusweilerHeusweiler (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag, gegen 02:40 Uhr, wurde ein Streifenkommando an der Kreuzung Saarbrücker Straße, Völklinger Straße auf eine graue Mercedes A-Klasse aufmerksam, die mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Ortsmitte Heusweiler geführt wurde. Nach einer kurzen Verfolgung konnten das Fahrzeug, sowie die 38-jährige Fahrerin in der Illinger Straße beziehungsweise am Kleestück gestellt werden. Die 38-Jährige aus Püttlingen hatte ihren Mercedes zuvor hinter einem Anwesen abgestellt und sich hinter einem geparkten Pkw versteckt. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die Dame offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Eine Blutprobe wurde entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Bereits am Abend zuvor ging bei der Polizei eine Mitteilung, ein, wonach die besagte Mercedes A-Klasse in riskanter Art und Weise durch Köllerbach geführt worden sei. Zu diesem Zeitpunkt konnten jedoch weder das Fahrzeug, noch die Fahrerin angetroffen werden.

