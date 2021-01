Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Unbekannter zerkratzt mehrere Fahrzeuge

RiegelsbergRiegelsberg (ots)

Riegelsberg. In der Zeit von Samstagnachmittag bis Sonntagvormittag zerkratzte ein Unbekannter in der Pflugscheider Straße den Lack von vier dort geparkten Fahrzeugen. Bei den beschädigten Fahrzeugen handelt sich um einen braunen VW Golf plus, einen schwarzen Peugeot 3008, einen blauen Dacia Logan und einen weißen Renault Megane. In der Nacht von Samstag auf Sonntag hatte ein Zeuge mehrere unbekannte Personen am Tatort feststellen können. Der oder die Täter sind jedoch bislang unbekannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898/202-0 zu melden.

