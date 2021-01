Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Diebstahl aus Mehrparteienhaus in Völklingen:

VölklingenVölklingen (ots)

Völklingen. Am Samstagmorgen, den 02.01.2021, wurde bei der Polizeiinspektion Völklingen ein Diebstahl aus einem Mehrparteienhaus in der Keplerstraße angezeigt. Der oder die Täter verschafften sich auf bislang unbekannte Art und Weise Zutritt zum Anwesen und entwendeten aus dem Hausflur ein Grammophon und eine Holzskulptur. Die Tatzeit konnte nach einer Befragung der Anwohner von der Feststellzeit am Samstag bis auf den Freitagnachmittag eingegrenzt werden.

Hinweise zur Tat oder zum Täter können bei der Polizeiinspektion Völklingen unter der Telefonnummer 06898-2020 oder jeder anderen Polizeidienststelle gegeben werden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Völklingen

VK- DGL

Cloosstraße 14-16

66333 Völklingen

Telefon: 06898/2020

E-Mail: pi-voelklingen@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell