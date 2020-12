Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Sachbeschädigung an Kraftfahrzeugen

PüttlingenPüttlingen (ots)

In der Nacht vom 26.12.2020 auf den 27.12.2020 wurden in Püttlingen-Ritterstraße an insgesamt 3 geparkten Pkw die Außenspiegel abgetreten. die Pkw waten im Bereich der Siedlerstraße am Fahrbahnrand geparkt. Im Rahmen der Nachbarschaftsbefragung wurde bekannt, dass ein Anwohner zwischen 02:00 Uhr und 03:00 Uhr jugendliches Gelächter und einen Knall gehört hatte. Zeugen, die weitere Beobachtungen zu dem Vorfall gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Völklingen, Tel. 06898/202-0, in Verbindung zu setzen.

