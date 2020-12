Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

HeusweilerHeusweiler (ots)

Am 25.12.2020, gegen 16:00 Uhr, ereignete sich in Heusweiler ein Vorfall. Der bislang unbekannte Fahrer eines gelben Peugeot bedrängte an einer Engstelle drei Personen, die ihre Pferde zu Fuß auf der Fahrbahn führten. Der Fahrer, ca. 70-80 Jahre alt, grau-weiße Haare, schlank, drängelte von hinten, gab mehrfach Gas und äußerte seinen Unmut über die Pferde. Anschließend zwängte er sich mit dem Pkw durch die Engstelle, wobei ein Pferd an den Hinterläufen getroffen und die 27-jährige Pferdeführerin am Oberschenkel touchiert wurde. Sie erlitt leichte Verletzungen. Strafverfahren wurden eingeleitet.

