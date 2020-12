Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Sachbeschädigung an Fahrzeugen

PüttlingenPüttlingen (ots)

In der Zeit vom 23.12.2020 bis zum 24.12.2020 wurden in Püttlingen-Köllerbach mehrere Fahrzeuge beschädigt. Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte den Lack von vier geparkten Pkw jeweils an den Seiten mit einem spitzen Gegenstand. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Völklingen, Tel. 06898/202-0, in Verbindung zu setzen.

