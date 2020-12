Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Diebstahl von Feuerwerkskörpern

RiegelsbergRiegelsberg (ots)

In der Nacht auf den 24.12.2020, gegen 00:00 Uhr, begaben sich vier Personen mit einem Pkw zu einem gesicherten Container an einem Einkaufsmarkt in Riegelsberg und entwendeten nach gewaltsamem Öffnen mehrere Kartons mit Feuerwerkskörpern. Aufgrund eines Zeugenhinweises konnten die Täter festgestellt werden, nachdem sie die Kartons in ein Anwesen getragen hatten. Das Diebesgut konnte beschlagnahmt werden. Der Fahrer des Pkw stand zudem unter alkoholischer Beeinflussung.

