Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Sachbeschädigung an Pkw

Arndtstraße Püttlingen-KöllerbachArndtstraße Püttlingen-Köllerbach (ots)

In der Zeit von Mittwoch, dem 23.12.2020, 17:00 Uhr und Donnerstag, dem 24.12.2020, 15:40 Uhr wurden in Püttlingen-Köllerbach, Arndtstraße mindestens vier Pkw beschädigt, indem ein bislang unbekannter Täter mit einem spitzen Gegenstand die Fahrzeugseiten der Fahrzeuge zerkratzte. die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf ca. 8000,- EUR. Die Polizeiinspektion Völklingen bittet um Mitteilung, ob jemand etwas Verdächtiges in dem genannten Zeitraum gesehen hat.

Sachdienliche Hinweise bitte an die PI Völklingen unter 06898 / 2020 oder jede andere Polizeidienststelle.

