Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: 16-Jähriger Rollerfahrer flüchtet rücksichtslos vor Polizei

VölklingenVölklingen (ots)

Völklingen. Am Sonntagnachmittag kam es in der Stadionstraße zu einer Verfolgungsfahrt mit einem schwarzen Motorroller. Der offensichtlich frisierte Roller wurde mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit geführt. Der 16-Jährige Fahrer missachtete jegliche Anhaltesignale der Polizeibeamten und fuhr ohne Rücksicht über Fußgänger- und Waldwege. Mindestens zwei Fußgängerinnen und ein Polizeibeamter mussten zur Seite springe, um nicht von dem Roller erfasst zu werden. Der 16-Jährige Völklinger konnte kurze Zeit später von Unterstützungskräften gestellt werden. Das Versicherungskennzeichen war manipuliert und passte nicht zum Roller. Einen Führerschein besitzt der 16-Jährige nicht. Der Motorroller war nicht versichert. Seine Fahrt hatte der junge Mann mit einer Go-Pro Kamera aufgenommen. Diese wurde sichergestellt. Den 16-Jährigen erwarten nun Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Kennzeichenmissbrauch, Gefährdung des Straßenverkehrs, Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr und verbotene Kraftfahrzeugrennen sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Es stellte sich zudem heraus, dass sich der 16-Jährige bereits vor circa zwei Wochen mit dem selben Motorroller eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert hatte.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Völklingen

VK- ESD

Cloosstraße 14-16

66333 Völklingen

Telefon: 06898/2020

E-Mail: pi-voelklingen@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell