Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Vandalismus mit Radkappen

VölklingenVölklingen (ots)

Am Samstag, den 19.12.2020, teilten Anwohner der Merkurstraße in Völklingen der Polizei in Völklingen mit, dass im Bereich des Parkgeländes schätzungsweise 20 Radkappen liegen und zum Teil in den Bäumen hängen würden. Als diese von der Polizei eingesammelt wurden, kamen zahlreiche Anwohner aus den unmittelbar angrenzenden Straßen auf die Beamten zu und beklagten den Verlust ihrer Radkappen. Diesen Personen konnten die entsprechenden Radkappen vor Ort wieder zugeordnet und ausgehändigt werden. Die restlichen Radkappen wurden zur PI Völklingen verbracht und können ebenfalls an die Eigentümer ausgehändigt werden. Ein weiterer Zeuge teilte den Beamten mit, dass er gegen 02:20 Uhr des selben Tages zwei Jugendliche in der Schellingstraße wahrgenommen habe, welche sich verdächtig verhalten hätten.

Wer Radkappen vermisst oder Angaben zu dem Vorfall machen kann, setzt sich bitte mit der Polizei in Völklingen unter den angegebenen Kontaktmöglichkeiten in Verbindung.

