Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Reifen zerstochen

PüttlingenPüttlingen (ots)

Püttlingen. Von Mittwochabend bis Donnerstagmorgen wurden alle vier Reifen eines Lkw der Marke Mercedes in der Köllertalstraße platt gestochen. Das Messer stach noch in einem Reifen. Der Lkw war auf einem Parkplatz am Trimm-Treff geparkt.

