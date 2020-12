Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfall mit verletzter Person

RiegelsbergRiegelsberg (ots)

Am Donnerstagmorgen gegen 05:50 Uhr befuhr ein Verkehrsteilnehmer auf seinem Nachhauseweg von der Nachtschicht mit seinem Skoda Roomster die Saarbrücker Straße aus Richtung Autobahn A1 kommend in Richtung Riegelsberg Mitte. Dabei kam er infolge eines Sekundenschlafes nach rechts von der Fahrbahn ab, wo er anschließend mit einer Betonumfriedung, einer Hecke sowie einem Baustellenzaun kollidierte. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich das Fahrzeug und kam auf dem Dach liegend in Unfallendstellung. Der Fahrzeugführer des verunfallten PKW wurde leicht verletzt von Ersthelfern aus seinem Fahrzeug befreit und kam nach Erstversorgung durch alarmierte Rettungskräfte in ein Krankenhaus. Das Unfallfahrzeug wurde durch einen Abschleppdienst von der Örtlichkeit geborgen. Durch den Unfall entstand hoher Sachschaden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Völklingen

VK- DGL

Cloosstraße 14-16

66333 Völklingen

Telefon: 06898/2020

E-Mail: pi-voelklingen@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell