Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Spenden- und Bettelbetrug

PüttlingenPüttlingen (ots)

Am Mittwochmittag kam es auf dem Parkplatz vor dem Lebensmittelmarkt Rewe zu einem Bettelbetrug. Durch Marktbesucher wurde der Polizei in Völklingen mitgeteilt, dass mehrere männliche Personen auf dem Parkplatz Geld für Taubstumme sammeln wollten. Die Personen seien zuvor mit einem roten Ford Fiesta und einem Audi mit französischem Kennzeichen vorgefahren. Im Rahmen der Fahndung konnte der rote Fiesta später in Riegelsberg in der Saarbrücker Straße angehalten und die drei männlichen Insassen (zwei 24-Jährige und ein 42-Jähriger) kontrolliert werden. Zuvor hatte die Person auf der Beifahrerseite ein Papierknäuel aus dem Fenster geworfen. Dabei handelte es sich um eine Unterschriftenliste überschrieben mit "Landesverband für behinderte und taubstumme Kinder". Ein Ermittlungsverfahren wegen Spenden- und Bettelbetrug wurde eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Völklingen

VK- ESD

Cloosstraße 14-16

66333 Völklingen

Telefon: 06898/2020

E-Mail: pi-voelklingen@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell