Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Einbruch in Einfamilienhaus

Völklingen-Röchling-HöheVölklingen-Röchling-Höhe (ots)

Völklingen-Röchling-Höhe. Am Dienstag, zwischen 07:30 Uhr und 19:10 Uhr, wurde in ein Einfamilienhaus in der Trierer Straße eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Der Täter konnte unerkannt flüchten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise erbittet die Polizei Völklingen unter der Telefonnummer 06898/202-0.

