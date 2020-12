Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfallflucht

Völklingen-GeislauternVölklingen-Geislautern (ots)

Völklingen-Geislautern. In der Zeit von Montagabend bis Diebstagmittag beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen grauen VW Tiguan, der in der Ludweilerstraße vor der Kirche geparkt war. An dem VW Tiguan entstand hoher Sachschaden. Der Unfallverursacher flüchtete unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898/202-0 zu melden.

