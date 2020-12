Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: LKW-Fahrer unter BTM-Einfluss

HeusweilerHeusweiler (ots)

Heusweiler-Kutzhof. Am Montagmorgen, gegen 08:40 Uhr, kam es auf der BAB 8 zwischen der Anschlussstelle Heusweiler und dem Autobahnkreuz Saarbrücken zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs, durch einen 23-Jährigen aus Mannheim. Dieser geriet mit seinem Sattelzug auf die Überholspur, wodurch ein nachfolgender schwarzer Hyundai stark abbremsen musste. Zudem wurde der Sattelzug in starken Schlangenlinien geführt. Der 23-jährige konnte kurze Zeit später auf einem Firmengelände in Saarbrücken-Burbach mit dem Sattelzug angetroffen werden. Hierbei stellten die Polizeibeamten fest, dass der Lkw-Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Eine Blutprobe wurde entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet. In diesem Zusammenhang wird der Fahrer des schwarzen Hyundai gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Völklingen unter der Telefonnummer 06898/202-0 zu melden.

