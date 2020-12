Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Diebstahl mehrerer Propangasflaschen in Völklingen:

VölklingenVölklingen (ots)

Völklingen - Luisenthal. Am Sonntag den 06.12.2020 wurde die Polizeiinspektion Völklingen darüber in Kenntnis gesetzt, dass in der Straße des 13. Januar im Völklinger Stadtteil Luisenthal eine Gasflasche auf dem Bürgersteig liegen würde. Die eingesetzten Beamten stellten fest, dass es sich hierbei um eine leere Propangasflasche handelte, die vermutlich vom umzäunten Gelände des dort ansässigen Baustoffhändlers entwendet wurde. Im Nachgang konnte über einen Verantwortlichen der Firma in Erfahrung gebracht werden, dass in der Tatzeit vom 05.12.2020, 13:00 Uhr bis zum 06.12.2020, 10:46 Uhr mehrere leere Propangasflaschen entwendet wurden. Da es sich hierbei um Pfandgasflaschen handelte, besteht die Möglichkeit, dass der Täter die Gasflaschen zum Zweck der Rückgabe entwendet hat. Hinweise zur Tat oder zum Täter können bei der Polizeiinspektion Völklingen unter der Telefonnummer 06898-2020 oder jeder anderen Polizeidienststelle gegeben werden.

