Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Einbruch in Einfamilienanwesen in Völklingen

VölklingenVölklingen (ots)

Völklingen - Geislautern. Am Samstagabend, den 05.12.2020, ereignete sich in der Ludweiler Straße im Völklinger Stadtteil Geislautern ein Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die Anwohner befanden sich zur Tatzeit nicht im Wohnanwesen. Der bzw. die Täter versuchten zunächst eine Balkontür aufzuhebeln.

Als dies misslang hebelten sie ein daneben befindliches Fenster auf und hatten anschließend Zugang zu sämtlichen Räumlichkeiten des Anwesens. Entwendet wurde hochwertiger Schmuck.

Hinweise zur Tat oder zum Täter können bei der Polizeiinspektion Völklingen unter der Telefonnummer 06898-2020 oder jeder anderen Polizeidienststelle gegeben werden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Völklingen

VK- DGL

Cloosstraße 14-16

66333 Völklingen

Telefon: 06898/2020

E-Mail: pi-voelklingen@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell