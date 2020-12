Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Sachbeschädigung an PKW in Völklingen

VölklingenVölklingen (ots)

Völklingen - Fürstenhausen. Am Samstag, den 05.12.2020, wurde in der Zeit von 01:00 Uhr bis 15:00 Uhr im Völklinger Stadtteil Fürstenhausen in der Straße "In der Humes" ein schwarzer VW Passat beschädigt. Nachdem der Geschädigte die Polizei gerufen hatte, stellten die Beamten zwei Einschlaglöcher in der Frontscheibe, sowie mehrere Kratzer im Bereich der Beifahrerseite des PKW fest.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Völklingen unter der Telefonnummer 06898-2020 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

