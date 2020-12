Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Taschendiebstahl in Völklingen

VölklingenVölklingen (ots)

Völklingen - Fürstenhausen. Am Samstag, den 05.12.2020, wurde bei der Polizeiinspektion Völklingen ein Taschendiebstahl angezeigt. Demnach sei die Geschädigte in der Zeit von 12:00 Uhr bis 13:30 Uhr in einem Lebensmittelmarkt in Fürstenhausen einkaufen gewesen. Ihr Geldbeutel sei in dieser Zeit aus der Handtasche entwendet worden, die sich während des gesamten Einkaufs im Einkaufswagen befunden habe.

Hinweise zur Tat oder zum Täter können bei der Polizeiinspektion Völklingen unter der Telefonnummer 06898-2020 oder jeder anderen Polizeidienststelle gegeben werden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Völklingen

VK- DGL

Cloosstraße 14-16

66333 Völklingen

Telefon: 06898/2020

E-Mail: pi-voelklingen@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell