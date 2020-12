Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: PKW-Aufbruch in Großrosseln

GroßrosselnGroßrosseln (ots)

Großrosseln - St. Nikolaus. Am Freitagmittag, den 04.12.2020, wurde die Polizeiinspektion Völklingen über einen PKW-Aufbruch in der Schachtstraße in St. Nikolaus in Kenntnis gesetzt. Vor Ort bestätigte sich für die eingesetzten Beamten der mitgeteilte Sachverhalt. Offenbar hatte ein bislang unbekannter Täter in der Nacht vom 03.12.2020 auf den 04.12.2020 die Scheibe der hinteren Fahrzeugtür am PKW des Geschädigten eingeschlagen. Das Fahrzeug wurde im Anschluss geöffnet und komplett durchwühlt.

Hinweise zur Tat oder zum Täter können bei der Polizeiinspektion Völklingen unter der Telefonnummer 06898-2020 oder jeder anderen Polizeidienststelle gegeben werden.

