Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Unfallflucht am BBZ Völklingen

VölklingenVölklingen (ots)

Völklingen - Heidstock. Am Morgen des 04.12.2020 ereignete sich auf dem Parkplatz des BBZ Völklingen ein Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Hierbei wurde der schwarze Peugeot 206 der Geschädigten am rechten Fahrzeugheck gestreift. Hinweise zum Verursacher liegen bislang nicht vor. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Völklingen unter der Telefonnummer 06898-2020 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

