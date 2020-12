Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Pkw-Diebstahl und mehrere Pkw-Aufbrüche in Großrosseln

GroßrosselnGroßrosseln (ots)

Großrosseln-St.Nikolaus. Donnerstag auf Freitagnacht wurde in der Nassweilerstraße ein silberner Dacia Logan entwendet. Das Fahrzeug stand im Tatzeitraum verschlossen in einer Einfahrt und war mit einer Plane abgedeckt. Der bislang unbekannte Täter entwendete den Pkw mit einem im Fahrzeug befindlichen Ersatzschlüssel. Der Dacia wurde im Verlauf des Freitagvormittags in der Merlebacher Straße wieder aufgefunden. Im selben Tatzeitraum kam es zu einem weiteren Aufbruch eines silbernen Opel Vivaro in der Nassweilerstraße, sowie mehreren Pkw -Aufbrüchen in der Merlebacher Straße, im Mühlenweg, in der Brückenstraße und der Schulstraße. Hierbei wurde jeweils eine Fensterscheibe der Fahrzeuge eingeschlagen. Über das Diebesgut ist bisher nichts bekannt. Die Polizei geht von einem Zusammenhang der Taten aus. Die Ermittlungen dauern an. An dieser Stelle weist die Polizei darauf hin, keine Wertgegenstände und keine Schlüssel im Fahrzeug aufzubewahren. Hinweise zu den o.g. Taten erbittet die Polizei Völklingen unter der Telefonnummer 06898/202-0.

