Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Einbruch in Einfamilienhaus

VölklingenVölklingen (ots)

Völklingen. Am 02.12.2020 zwischen 06:20 und 21:15 Uhr wurde in ein freistehendes Einfamilienhaus in der Gatterstraße eingebrochen. Der oder die bislang unbekannten Täter durchwühlten mehrere Schubladen und Schränke. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde Schmuck im Wert eines dreistelligen Betrages entwendet. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Völklingen unter der Telefonnummer 06898/202-0 zu melden.

