Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Beschädigung einer Notrufsäule

RiegelsbergRiegelsberg (ots)

Am 01.12.2020, gegen 13:40 Uhr, wurde der Polizei eine brennende Notrufsäule an der Saarbahnhaltestelle im Russenweg mitgeteilt. Als die Beamten an der Örtlichkeit eintreffen, war der Brand bereits gelöscht. An der Säule wurde eine darauf befindliche Rundumleuchte beschädigt. Hinweise bitte an die PI Völklingen unter den aufgeführten Kontaktmöglichkeiten.

