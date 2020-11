Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Diebstahl eines Wohnwagens

Dorf im WarndtDorf im Warndt (ots)

Großrosseln-Dorf im Warndt. Am Donnerstag zwischen 01:00 und 08:00 Uhr wurde in der Straße Zum Schützenhaus ein weißer Wohnwagen der Marke Hobby entwendet. Der Wohnwagen war zum Tatzeitpunkt mit einem Deichselschloss und einer Parkkralle gesichert. Aufgrund der Tatbegehung muss davon ausgegangen werden, dass es sich um mehrere Täter gehandelt hat. Diese konnten mit dem Wohnwagen unerkannt flüchten. Aufgrund mehrerer Wohnwagen- und Anhängerdiebstähle in jüngster Vergangenheit weist die Polizei daraufhin, dass diese besonders gegen Wegnahme gesichert werden sollten. Zudem sollten die Anhänger und Wohnwagen, wenn möglich so abgestellt werden, dass ein Diebstahl nicht ohne weiteres möglich ist.

