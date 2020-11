Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Unfallflucht auf BAB 8

HeusweilerHeusweiler (ots)

Heusweiler. Am Donnerstagmorgen wurde der 48-jährige Fahrer eines grauen zweier BMW von einem weißen Mercedes-Sprinter auf der BAB 8 in Fahrtrichtung Zweibrücken in eine Betonleitplanke gedrängt. Der Fahrer des Mercedes Sprinter geriet in Höhe des Rastplatzes Kutzhof mit seinem Fahrzeug nach einem Überholvorgang nach rechts auf den Fahrstreifen des neben ihm fahrenden BMW. Der 48-jährige BMW-Fahrer wich nach rechts aus und kollidierte mit der Betonleitplanke. Es entstand hoher Sachschaden an dem BMW. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898/202-0 zu melden.

