Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Einbruchsdiebstahl

RiegelsbergRiegelsberg (ots)

Riegelsberg. Am Montagabend, zwischen 12:00 Uhr und kurz vor 20:00 Uhr, brachen Unbekannte in ein freistehendes zweigeschossiges Wohnhaus Im Driesch ein. Ein Fenster wurde aufgehebelt, wodurch die Täter in das Gebäude gelangten. Sämtliche Räume wurden durchsucht. Die Täter konnten schließlich unerkannt flüchten. Zum Diebesgut ist bisher nichts bekannt. Hinweise erbittet die Polizei Völklingen unter der Telefonnummer 06898/202-0.

