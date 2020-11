Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Reifen zerstochen

GroßrosselnGroßrosseln (ots)

Großrosseln. Zwischen Sonntagabend und Montagvormittag wurden an einem weißen Citroen Xsara Picasso zwei Reifen platt gestochen. Der Citroen stand im Tatzeitraum in der Ludweilerstraße am Fahrbahnrand. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Völklingen unter der Telefonnummer 06898/202-0 zu melden.

