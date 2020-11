Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Einbruch in Gaststätte

VölklingenVölklingen (ots)

In der Zeit zwischen Mittwoch, 18.11.2020, 18:00 Uhr und Freitag, 20.11.2020, 13:15 Uhr wurde in Völklingen, Ortsteil Heidstock in eine Gaststätte eingebrochen. Im Schankraum wird die Registrierkasse sowie ein Zigarettenautomat aufgebrochen. Entwendet werden Zigaretten sowie Bargeld in unbekannter Höhe aus dem Zigarettenautomaten. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Völklingen (06898/2020) zu melden.

