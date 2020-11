Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfallflucht

PüttlingenPüttlingen (ots)

Am Freitag, 20.11.2020, in der Zeit zwischen 11:30 Uhr und 18:30 Uhr kam es in Püttlingen, Rathausstraße, auf dem Parkplatz hinter dem Rathaus zu einer Verkehrsunfallflucht. Beim Ein-oder Ausfahren aus einer Parktasche wird ein geparkter Pkw beschädigt. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer entfernt sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Völklingen (06898/2020) zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Völklingen

VK- DGL

Cloosstraße 14-16

66333 Völklingen

Telefon: 06898/2020

E-Mail: pi-voelklingen@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell