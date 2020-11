Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Diebstahl Anhänger

VölklingenVölklingen (ots)

In der Zeit zwischen Freitag, 20.11.2020, 20:00 Uhr und Samstag, 21.11.2020, 08:30 Uhr kam es in Völklingen, Ortsteil Ludweiler-Warndt in der Lauterbacher Straße zu einem Diebstahl eines Anhängers der Marke Stema, beladen mit blauen Müllsäcken, die durch ein Netz sowie eine blaue Plane abgedeckt/gesichert waren. Der Anhänger war auf einem Stellplatz, der sich hinter einem mit Vorhängeschloss gesichertem Gartentor befindet, abgestellt. Das Schloss wurde durchtrennt, das Tor geöffnet und der Anhänger entwendet.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Völklingen (06898/2020) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Völklingen

VK- DGL

Cloosstraße 14-16

66333 Völklingen

Telefon: 06898/2020

E-Mail: pi-voelklingen@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell