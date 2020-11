Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Sachbeschädigung durch Graffiti an der Lauterbachhalle

Völklingen-LauterbachVölklingen-Lauterbach (ots)

Zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti kam es von Montag auf Dienstag an der Mehrzweckhalle in der Fröbelstraße. Ein bislang unbekannter Täter sprühte im Bereich des angebauten Treppenhauses einen ca. 1 m x 1 m großen Schriftzug mit schwarzer Farbe an die Wand. Im Bereich der Gebäuderückseite zur Fliederstraße hin wurde ein ca. 4 m x 2 m großer Schriftzug mit roter Farbe angebracht. Ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung gegen unbekannt wurde eingeleitet. Hinweise zu dem Täter erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Völklingen

VK- ESD

Cloosstraße 14-16

66333 Völklingen

Telefon: 06898/2020

E-Mail: pi-voelklingen@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell