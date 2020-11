Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Unfallflucht

Püttlingen-KöllerbachPüttlingen-Köllerbach (ots)

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es gestern Mittag zwischen 11:00 Uhr und 12:00 Uhr in der Hauptstraße. Ein grauer Ford Focus, der in der Hauptstraße vor dem Anwesen Nr. 5 in Fahrtrichtung Völklingen am rechten Fahrbahnrand zum Parken abgestellt war, wurde durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt. Es entstand Sachschaden. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle. Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

