Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Papiercontainer in Brand gesteckt

RiegelsbergRiegelsberg (ots)

Riegelsberg. Am Montagvormittag wurde ein Papiercontainer in der Alleestraße in Brand gesetzt. Vor dem Brandausbruch wurde von einem Zeugen eine Gruppe Jugendlicher in der Nähe des Containers gesehen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Völklingen unter der Telefonnummer 06898/202-0 zu melden.

